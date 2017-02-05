В полиции прокомментировали нападение депутата на полицейского в Бахмуте

NewsOne

Избитый народным депутатом полицейский находится в больнице. Об этом телеканалу NewsOne сообщила спикер Нацполиции в Донецкой области Наталья Шиман.

По ее словам, во время нападения на полицейского на блокпосту в Бахмуте народный депутат угрожал правоохранителям.

"В зоне АТО все транспортные средства подлежат проверке на блокпостах с целью остановить перемещение нелегального оружия. В Бахмуте 4 февраля был остановлен автомобиль с гражданами в военной форме. У одного из них обнаружили оружие. В то же время один из депутатов, который принимает участие в блокаде железнодорожного переезда в Бахмуте, начал конфликтовать и мешать проверке. Он дал указания водителю покинуть блокпост, а сам ударил полицейского в область туловища. Во время конфликта депутат нецензурно выражался, угрожал полицейским и отказался проходить процедуру проверки", - отметила она.

При этом спикер уточнила, что "в это время полицейский находится в больнице".

На данный момент в полиции не называют имя народного депутата.