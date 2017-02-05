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На Донбассе нардеп избил полицейского во время проверки на блокпосту
05.02.2017 17:20

На Донбассе нардеп избил полицейского во время проверки на блокпосту

Народный депутат, участвующий в блокаде железнодорожного переезда в Бахмуте на Донбассе, избил сотрудника Бахмутского отделения полиции, когда тот пытался проверить его автомобиль. Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Донецкой области.

"4 февраля на блокпосте был остановлен автомобиль с 8 гражданами в военной форме, у одного из которых обнаружен карабин СКС. Со слов сотрудника полиции, присутствующий на месте один из народных депутатов Украины, которые принимают участие в блокаде железнодорожного переезда в Бахмуте, начал конфликтовать и препятствовать осуществлению проверки. Он дал указание водителю покинуть территорию блокпоста и ударил сотрудника полиции в область туловища", - передают в полиции.

В ходе конфликта нардеп "высказывался нецензурной бранью, высказывал угрозы физической расправы в сторону полицейских, которые выполняли свои обязанности, и высказывал намерения отобрать у них оружие, в случае осуществления проверок указанного автомобиля на других блокпостах".

Пострадавший обратился в местную больницу с ушибом грудной клетки. Сейчас он пребывает в больнице. 

Инцидент зарегистрировали в Единый журнал учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Проверка продолжается. 

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Киеве полицейские избили гражданина, который снимал на камеру их, незаконные, по его мнению, действия.

 

Теги материала: Донбасс, блокпост, полиция, нардеп, конфликт, проверка, оружие
Новости СМИ2
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