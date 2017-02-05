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В Киеве прямо на ходу загорелся автомобиль
05.02.2017 16:43

В Киеве прямо на ходу загорелся автомобиль  Фоторепортаж

В Киеве сегодня, 5 февраля, на проспекте Бандеры произошло самовозгорание автомобиля. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

"Водитель автомобиля Citroen, двигался в сторону Троещины, внезапно из под капота пошёл дым, он (водитель – ред.) вышел, чтобы открыть капот и получил легкие ожоги рук", - идет речь в сообщении.

В это время мимо пылающего автомобиля проезжал экипаж патрульной полиции. Полицейские пытались потушить пожар. Свои усилия также приложили небезразличные граждане, которые "останавливались и давали свои огнетушители".

Пожарные потушили пожар через 10 минут.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Киеве на Подоле горел склад для хранения горюче-смазочных материалов. 

Теги материала: Киев, пожар, возгорание, автомобиль, ФОТО
Новости СМИ2
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