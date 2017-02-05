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В Авдеевке восстановили линии электроснабжения
05.02.2017 16:10

В Авдеевке восстановили линии электроснабжения

Ремонтные бригады в Авдеевке в воскресенье, 5 февраля, возобновили работу линий электроснабжения. Об этом в своем Facebook сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

По его словам, работа по восстановлению линий электроснабжения завершена. Теперь пиротехники ГСЧС вместе с электриками должны наладить связь между электролиниями и трансформаторными подстанциями.

Цеголко уточнил, что вице-премьер-министр Геннадий Зубко уже доложил об этом президенту Украины Петру Порошенко.

"Ремонтные бригады наконец завершили работы по восстановлению линии электроснабжения в Авдеевке, - об этом президенту сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко. Украинские электрики вместе с пиротехниками ГСЧС только что вернулись с места ремонта. Начался следующий этап - присоединение к трансформаторным подстанциям", - добавил он.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее в ОБСЕ заявили, что ремонтные бригады приступили к восстановительным работам в районе фильтровальной станции вблизи Ясиноватой.

Теги материала: Авдеевка, электричество, ремонт, ГСЧС
Новости СМИ2
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