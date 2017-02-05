На карнавале в Германии неизвестные распылили слезоточивый газ, пострадало более 20 человек

MIGnews.com.ua

На карнавале в немецком городе Аморбаху неизвестные распылили слезоточивое вещество, из-за чего пострадали 23 человека. Об этом сообщает Die Welt , ссылаясь на информацию местной полиции.

В результате распыления слезоточивого газа, пятерых из 23-х пострадавших госпитализировали. Полицейским пришлось эвакуировать с места происшествия более 400 человек.

Правоохранители открыли расследование по делу инцидента.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во Франции военный открыл огонь вблизи художественного музея Лувра. Военнослужащий начал стрельбу после того, как неизвестный совершил попытку напасть на него с ножом.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Стамбуле неизвестный начал стрельбу по поситителям одного из городских ресторанов. Один человек был убит, а двое получили ранения.