В Черниговской области бешеный волк пытался загрысть трех человек

MIGnews.com.ua

В субботу, 4 февраля, в Черниговской области на местного жителя напал волк, сообщает УНИАН .

Стоит отметить, что инцидент произошел в селе Задериевка.

По данным источника, спасли мужчину двое пограничника, которые из дома услышали крики мужчины.

Пограничники обезвредили дикое животное с помощью ножа.

Кроме этого, трое мужчин, которые пережили стычку с волком, получили многочисленные ранения коленных, локтевых суставов и предплечья.

На данный момент двое военнослужащих и местный житель госпитализированы, их состояние здоровья врачи классифицируют как удовлетворительное.

О факте нападения волка на человека факте пограничники проинформировали соседние подразделения, органы власти и санэпидемстанцию.