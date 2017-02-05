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В Черниговской области бешеный волк пытался загрысть трех человек
05.02.2017 14:57

В Черниговской области бешеный волк пытался загрысть трех человек

В субботу, 4 февраля, в Черниговской области на местного жителя напал волк, сообщает УНИАН.

Стоит отметить, что инцидент произошел в селе Задериевка.

По данным источника, спасли мужчину двое пограничника, которые из дома услышали крики мужчины.

Пограничники обезвредили дикое животное с помощью ножа.

Кроме этого, трое мужчин, которые пережили стычку с волком, получили многочисленные ранения коленных, локтевых суставов и предплечья.

На данный момент двое военнослужащих и местный житель госпитализированы, их состояние здоровья врачи классифицируют как удовлетворительное.  

О факте нападения волка на человека факте пограничники проинформировали соседние подразделения, органы власти и санэпидемстанцию.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, недавно в сети появились фото животных из Чернобыльской зоны отчуждения. Уже прошло три десятилетия с момента взрыва на Чернобыльской атомной электростанции, а её последствия все еще ощутимы для современников. 

Теги материала: волк, Чернигов, нападение, животное
Новости СМИ2
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