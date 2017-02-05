Стали известны подробности взрыва авто, в котором погиб "глава милиции "ЛНР"

MIGnews.com.ua

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, побывавшие на месте взрыва автомобиля, в котором умер "глава управления народной милиции "ЛНР" Олег Анащенко, не заметили следов крови или тел, пишет Корреспондент.

"В салоне автомобиля и возле него СММ не заметила тел или следов крови", - говорится в сообщении.

Вместе с тем наблюдатели подчеркнули, что на месте взрыва ранее побывали около 20 представителей самопровозглашенной Луганской народной республики.

Также в СММ рассказали подробности подрыва машины: "По оценке наблюдателей, сила взрыва составила 4-5 кг в тротиловом эквиваленте. Автомобиль взорвался на ходу".