Мотузяник: Боевики не прекращают обстрелы украинских позиций

В зоне АТО на Донбассе в результате противостояния в течение минувших суток ранения получили двое украинских защитников. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, два бойца получили ранения в Авдеевке", - отметил спикер АТО.
Вместе с тем он подчеркнул, что в зоне конфликта наблюдается определенная деэскалация, однако противник не прекращает обстрелы позиций ВСУ.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, по данным штаба АТО, в субботу, 4 февраля, представители незаконных вооруженных формирований произвели 51 обстрел украинских позиций в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины.