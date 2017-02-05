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Мотузяник: Боевики не прекращают обстрелы украинских позиций
05.02.2017 13:59

Мотузяник: Боевики не прекращают обстрелы украинских позиций

В зоне АТО на Донбассе в результате противостояния в течение минувших суток ранения получили двое украинских защитников. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, два бойца получили ранения в Авдеевке", - отметил спикер АТО.

Вместе с тем он подчеркнул, что в зоне конфликта наблюдается определенная деэскалация, однако противник не прекращает обстрелы позиций ВСУ.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, по данным штаба АТО, в субботу, 4 февраля, представители незаконных вооруженных формирований произвели 51 обстрел украинских позиций в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Теги материала: АТО, боевики, обстрелы, украинские военные
Новости СМИ2
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