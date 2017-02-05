На Донецкой фильтровальной станции начались восстановительные работы

MIGnews.com.ua

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщает, что ремонтные бригады приступили к восстановительным работам в районе фильтровальной станции вблизи Ясиноватой.

Согласно сообщению, обнародованному в Twitter-аккаунте спецмиссии, вблизи фильтровальной станции сохраняется режим тишины.

"Наконец-то ремонтные работы начались. СММ продолжает способствовать локальному прекращению огня совместно с СЦКК. Оно должно сохраняться", - говорится в сообщении.

Вместе с тем глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский проинформировал, что в результате обстрелов Авдеевки были повреждены 133 частных дома и 25 квартир.

"По состоянию на 08:00 5 февраля задокументировано 179 повреждений разной степени в частных домах и квартирах города. Из них - 133 в частном секторе, 25 квартир в многоэтажках. Повреждено также 7 частных гаражей, 3 автомобиля, магазин и железнодорожные пути на станции Авдеевка", - написал Жебривский у себя в Facebook.