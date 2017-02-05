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В Абу-Даби на американских горках застряло 30 человек
05.02.2017 13:00

В Абу-Даби на американских горках застряло 30 человек

В ОАЕ десятки человек застряли на средине подъема на американских горках. Об этом сообщил Корреспондент.

По данным источника, чтобы помочь посетителям парка развлечений выбраться из аттракциона Flying Aces пришлось вызвать спасателей. Они эвакуируют людей с неисправных американских горок.

Стоит отметить, что причиной остановки американской горки в Абу-Даби называют защитный механизм, который сработал из-за сильного ветра. В момент сбоя сила ветра достигала 75 километров в час.

Кроме этого, данный аттракцион является мировым рекордсменом по самой высокой "перевернутой петле" и самым быстрым спуску и подъему.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Дубаи открылся самый большой в мире парк развлечений площадью почти 140 тысяч квадратных метров.

Теги материала: парк развлечений, Абу-Даби, ОАЭ, спасатели, поломка, сбой, сильный ветер
Новости СМИ2
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