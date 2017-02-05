Обстрелы Авдеевки: город покинули почти 300 человек

По состоянию на 07:00 воскресенья, 5 февраля, из Авдеевки выехали 266 человек. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Из Авдеевки эвакуировали 266 человек, в том числе 42 человека пожилого возраста и 124 ребенка. В течение суток из города вывезли 22 человека, их них 10 детей. Сформированы списки из 33 человек на эвакуацию. Их них 16 детей", - сообщили спасатели.
Вместе с тем в ГСЧС рассказали, что в настоящее время в Авдеевке восстановительные роботы выполняют 260 человек и 60 единиц техники.
Тепло в дома горожан подается централизовано за счет теплоэнергоцентрали Авдеевкого коксохимического завода. Температура теплоносителя в сети - 50 градусов, в квартирах около +20 градусов", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что централизованное водоснабжение города продолжает осуществляться по графику из имеющегося резерва. Кроме того, отсутствует централизованное энергоснабжение.
Как сообщал MIGnews.com.ua, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что ремонтные бригады восстановили подачу газа и отопления в дома жителей Авдеевки.