Разведка: В больницах Донецка находится почти 400 раненых боевиков

MIGnews.com.ua

По состоянию на воскресенье, 5 февраля, в медучреждения находятся почти 400 представителей незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

По полученным данным, боевиков доставили в больницы после штурма украинских позиций.

"В связи с неудачными штурмовыми действиями в Донецкой областной клинической травматологической больницы находятся 150 боевиков. В Институте неотложной и восстановительной хирургии - 30 человек, в Центральной городской клинической больнице и Донецкой областной больницы имени Калинина - 200", - говорится в сообщении.