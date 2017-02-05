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Разведка: В больницах Донецка находится почти 400 раненых боевиков
05.02.2017 11:27

Разведка: В больницах Донецка находится почти 400 раненых боевиков

По состоянию на воскресенье, 5 февраля, в медучреждения находятся почти 400 представителей незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

По полученным данным, боевиков доставили в больницы после штурма украинских позиций.

"В связи с неудачными штурмовыми действиями в Донецкой областной клинической травматологической больницы находятся 150 боевиков. В Институте неотложной и восстановительной хирургии - 30 человек, в Центральной городской клинической больнице и Донецкой областной больницы имени Калинина - 200", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что ремонтные бригады восстановили подачу газа и отопления в дома жителей Авдеевки.

Теги материала: Донбасс, боевики, больница, штурм
Новости СМИ2
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