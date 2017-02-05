Жебривский: В Авдеевке восстановили подачу газа и тепла

MIGnews.com.ua

Ремонтные бригады восстановили подачу газа и отопления в дома жителей Авдеевки. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

"Газ и теплоснабжение в квартирах Авдеевки есть, воду подаем по графику. Больница и "Укртелеком" работают в штатном режиме. Подразделения Национальной полиции работают в усиленном режиме для обеспечения порядка в городе", - говорился в сообщении.

По словам Жебривского, специальные автомобили развозят по Авдеевке продукты питания и теплые вещи.

Также глава ДонОВГА отметил, что на окраинах города работают специальные пункты, где обрабатываются обращения жителей Авдеевки.

Эти пункты работают также и в режиме пунктов обогрева, питания и оказания гуманитарной помощи, - подчеркнул Жебривский.