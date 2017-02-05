Штаб АТО: Боевики из "Градов" обстреляли Новозвановку

MIGnews.com.ua

В субботу, 4 февраля, представители незаконных вооруженных формирований произвели 51 обстрел украинских позиций в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По полученным данным, на донецком направлении противник применил в районе Каменки и Авдеевки танки и БМП.

"Из артиллерии 152-мм калибра били в Новолуганском, в из 82-мм и 120-мм минометов - в Авдеевке и Зайцеве", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на мариупольском направлении огонь открывали в районе Чермалыка, Широкино, Красногоровки, Павлополя, Водяного и Талаковки из минометов различных калибров и гранатометов.

"По Чермалыку стреляли из танков и ПТРК", - говорится в сообщении.

"На луганском направлении с РСЗО БМ-21 "Град" стреляли в Новозвановке. Из минометов различных калибров били по Богуславскому, Попасной и Новозвановке. Также в Попасной работал снайпер. В Желтом боевики стреляли огонь из стрелкового оружия", - сообщили в штабе.

При этом в пресс-центре подчеркнули, что около 17:30 боевики попытались штурмовать украинские позиции в районе Авдеевской промышленной зоны. Противник бил из 152-мм орудий и 120-мм минометов.

"Атака боевиков была отбита и они вынуждены были отступить", - отметили в штабе.