ВСУ: по Авдеевке было выпущено более 7500 боеприпасов

MIGnews.com.ua

В субботу, 4 февраля, во время брифинга для СМИ стало известно, что по Авдеевке было выпущено более 7500 боеприпасов. Об этом сообщило Министерство обороны Украины на своем официальном сайте .

По данным источника, в течение последних пяти суток оккупанты 13 раз штурмовали Авдеевку.

Около 7 тысяч 500 боеприпасов было выпущено по позициях наших военных и мирных жителях в Авдеевке, а это приблизительно восемь полных боеприпасов вагонов.