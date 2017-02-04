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ВСУ: по Авдеевке было выпущено более 7500 боеприпасов
04.02.2017 21:05

ВСУ: по Авдеевке было выпущено более 7500 боеприпасов

В субботу, 4 февраля, во время брифинга для СМИ стало известно, что по Авдеевке было выпущено более 7500 боеприпасов. Об этом сообщило Министерство обороны Украины на своем официальном сайте.

По данным источника, в течение последних пяти суток оккупанты 13 раз штурмовали Авдеевку.

Около 7 тысяч 500 боеприпасов было выпущено по позициях наших военных и мирных жителях в Авдеевке, а это приблизительно восемь полных боеприпасов вагонов.

Как сообщал MIGnews.com.uа, российско-оккупационные войска начали штурм наших позиций в районе Авдеевской промышленной зоны применяя 152 миллиметровые орудие, а также минометы 120 калибра. Но, несмотря на это, в целом оккупанты уменьшили интенсивность обстрелов наших позиций.

Теги материала: Авдеевка, АТО, обстрелы, боеприпасы, ВСУ
Новости СМИ2
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