Бутусов: Убитый начальник "МВД ЛНР" соперничал с ликвидатором боевиков

MIGnews.com.ua

Убитый в Луганске начальник "народной милиции ЛНР" Олег Анащенко был одной из наиболее влиятельных фигур в иерархии пророссийских террористических структур на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

По его словам, убитый по своему влияния соперничал с начальником "министерства государственной безопасности ЛНР" Леонидом Пасечником, при участии которого происходили все резонансные ликвидации боевиков в "ЛНР".

"Теперь в руководстве "ЛНР" осталось только две самостоятельных влияющих на силовиков фигуры, имеющих самостоятельные контакты с российскими кураторами - это Плотницкий и Пасечник. И что-то подсказывает, что разборки бандитов в Луганске будут продолжаться", - добавил журналист.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 4 февраля в центре Луганска произошел взрыв внедорожника марки Toyota. В результате взрыва автомобиля погиб глава "народной милиции ЛНР" Олег Анащенко.