Штаб АТО: Боевики слегка снизили интенсивность обстрелов

MIGnews.com.ua

В субботу, 4 февраля, российско-оккупационные войска уменьшили обстрелы наших позиций.Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО на своей странице в Facebook.

В течении сутки боевики Авдеевку обстреливали из танков, БМП, 120 и 82 миллиметровых минометов.

Кроме этого в Донецком направлении оккупанты из танков и БМП обстреливали Каменку, из артиллерии калибра 152 миллиметра – Новолуганское, а из стрелкового оружия – Зайцево.

На Луганском направлении из РСЗО БМ-21 радов боевики вели огонь по Новозвановке. А также минометов различных калибров они атаковали Богуславское, Попасную и Новозвановку. Кроме этого, Попасную обстреливал снайпер.

Стоит отметить, что боевики нарушили режим "Тишина", несмотря на договоренности о прекращении огня для восстановления электросетей в Авдеевке.

По данным источника, одного украинского военного ранено.

Кроме этого, российско-оккупационные войска начали штурм наших позиций в районе Авдеевской промзоны применяя 152 миллиметровые орудие и минометы 120 калибра.