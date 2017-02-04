Боевики штурмовали позиции ВСУ в районе Авдеевки из 152 мм орудий

MIGnews.com.ua

Российско-оккупантские войска 4 февраля продолжили обстрелы позиций украинских военных вблизи Авдеевки, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня для восстановления поврежденных электросетей. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Отмечается, что боевики около 17:30 начали штурмовые действия с применением 152 мм орудий и минометов 120мм калибра.

"Указанное, в очередной раз показало, что противник намеренно срывает ремонтные работы с целью обострения гуманитарных проблем в городе", - отметили в штабе.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее в ОБСЕ заявили о том, что работы по восстановлению энергетических сетей Авдеевки прервали из-за нарушения режима прекращения огня.

Напомним, обострение в районе Авдеевки началось 29 января и не прекратилось по состоянию на 4 февраля. В результате массированных обстрелов боевиков погибли 10 украинских военных, несколько десятков получили ранения. Кроме того погибли и получили ранения несколько местных жителей. Также в результате обстрелов город остался без воды, электричества, теплоснабжения и оказался на грани гуманитарной катастрофы