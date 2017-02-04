ОБСЕ: В Авдеевке нарушен режим прекращения огня

MIGnews.com.ua

Работу по восстановлению энергетических сетей Авдеевки прервали из-за нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщила пресс-служба Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Twitter.

"Работы прерваны. Режим прекращения огня нарушен. Гражданское население продолжает страдать", - заявили в ОБСЕ.

В Специальной мониторинговой миссии также потребовали немедленно прекратить огонь.

Как сообщал MIGnews.com.ua, обострение в районе Авдеевки началось 29 января и не прекратилось по состоянию на 4 февраля. В результате массированных обстрелов боевиков погибли 10 украинских военных, несколько десятков получили ранения. Кроме того погибли и получили ранения несколько местных жителей. Также в результате обстрелов город остался без воды, электричества, теплоснабжения и оказался на грани гуманитарной катастрофы. В МВД показали фото разрушений в Авдеевке.