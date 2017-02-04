Появились видео масштабного наводнения на Закарпатье

MIGnews.com.ua

В субботу, 4 февраля, по состоянию на полдень от подтоплений страдают жители семи районов Закарпатской области: Иршавского, Тячевского Перечинского, Раховского, Мукачевского, Хустского и Виноградовского. Об этом сообщили в ГСЧС .

Некоторые населенные пункты полностью отрезаны от мира.

Спасатели пытаются помочь местному населению и выкачивают из жилых домов воду.

"Главное, чтобы пострадавшие люди не остались без крыши над головой. На месте выясним, как будет проходить ликвидация последствий стихии. Возможно, справимся силами области без дополнительной помощи Киева" - сообщил председатель ОГА Геннадий Москаль

Недавно местные жители начали публиковать видео, на которых зафиксированы масштабы стихийного бедствия.