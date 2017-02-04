Раненому в Авдеевке журналисту удалось сохранить зрение

MIGnews.com.ua

Врачи сумели сохранить зрение британскому журналисту Кристоферу Нанна, который получил ранение в результате обстрела Авдеевки. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Министерства информационной политики Юрий Стець.

"Врачам удалось сохранить зрение, он видит на оба глаза. Если все будет нормально, через семь дней его могут выписать из больницы", - написал Стець.

Дальнейшее восстановление зрения журналиста, по его словам, будет зависеть от качественной реабилитации.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что в Авдеевке получил ранение британский журналист. Позже стало известно, что получил сильное ранение лица.