В разведке сообщили причины, по которым Кремль хочет убрать Захарченко и Плотницкого

Военно-политическое руководство Российской Федерации пытается заставить главарей "ДНР" и "ЛНР" активизировать боевые действия на Донбассе.
Такое заявление сделал во время брифинга, ссылаясь на данные разведки, сделал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
По его словам, утром пятницу, 3 февраля, в Харцызске состоялось совещание между так называемым главой "ДНР" Александром Захарченко и военными кураторами из России.
"Один из представителей РФ в ультимативной форме предупредил руководство "ДНР", что в случае потери контроля над Ясиноватским плацдармом, последние будут смещены со своих должностей", - подчеркнул Мотузяник.
Также он отметил, что по имеющейся информации, в "ДНР" распорядились устанавливать блокпосты в тыловых районах, чтобы бороться с дезертирством среди боевиков.
"Для осуществления "заградительных" функций на блокпостах с правом применения оружия привлечены, в том числе, военнослужащие Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ", - подытожил спикер Минобороны.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, утром в субботу, 4 февраля, в центре Луганска произошел взрыв внедорожника марки Toyota, в результате чего погиб глава "народной милиции ЛНР" Олег Анащенко.
По словам советника главы Министерства внутренних дел Зоряна Шкиряка, уничтожив главу "народной милиции ЛНР" Олега Анащенко, спецслужбы России провели очередную зачистку боевиков.