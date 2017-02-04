ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В разведке сообщили причины, по которым Кремль хочет убрать Захарченко и Плотницкого
04.02.2017 14:51

В разведке сообщили причины, по которым Кремль хочет убрать Захарченко и Плотницкого

Военно-политическое руководство Российской Федерации пытается заставить главарей "ДНР" и "ЛНР" активизировать боевые действия на Донбассе.

Такое заявление сделал во время брифинга, ссылаясь на данные разведки, сделал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник. 

По его словам, утром пятницу, 3 февраля, в Харцызске состоялось совещание между так называемым главой "ДНР" Александром Захарченко и военными кураторами из России. 

"Один из представителей РФ в ультимативной форме предупредил руководство "ДНР", что в случае потери контроля над Ясиноватским плацдармом, последние будут смещены со своих должностей", - подчеркнул Мотузяник. 

Также он отметил, что по имеющейся информации, в "ДНР" распорядились устанавливать блокпосты в тыловых районах, чтобы бороться с дезертирством среди боевиков. 

"Для осуществления "заградительных" функций на блокпостах с правом применения оружия привлечены, в том числе, военнослужащие Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ", - подытожил спикер Минобороны.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, утром в субботу, 4 февраля, в центре Луганска произошел взрыв внедорожника марки Toyota, в результате чего погиб глава "народной милиции ЛНР" Олег Анащенко.

По словам советника главы Министерства внутренних дел Зоряна Шкиряка, уничтожив главу "народной милиции ЛНР" Олега Анащенко, спецслужбы России провели очередную зачистку боевиков.

Теги материала: ДНР, ЛНР, Игорь Плотницкий, Александр Захарченко, Донбасс, АТО, Россия, боевики
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [58] всего оценили 6
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В МВД показали фото разрушений в Авдеевке
Важное
В МВД показали фото разрушений в Авдеевке  Фоторепортаж
Мотузяник отчитался о потерях в зоне АТО за прошедшие сутки
Важное
Мотузяник отчитался о потерях в зоне АТО за прошедшие сутки
Шкиряк о ликвидации "главы милиции ЛНР" Анащенко: Это зачистка боевиков российскими спецслужбами
Важное
Эксклюзив  Шкиряк о ликвидации "главы милиции ЛНР" Анащенко: Это зачистка боевиков российскими спецслужбами  Видеорепортаж
В Москве скончался известный российский актер Тараторкин
Важное
В Москве скончался известный российский актер Тараторкин
Аброськин: Обстрелы боевиков оставили без света несколько улиц в Сартане и село Талаковку
Важное
Аброськин: Обстрелы боевиков оставили без света несколько улиц в Сартане и село Талаковку  Фоторепортаж
В Луганске погиб один из главарей "ЛНР" при взрыве автомобиля
Важное
В Луганске погиб один из главарей "ЛНР" при взрыве автомобиля  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

На Майдане Незалежности дети поддержали военных и жителей Авдеевки
Эксклюзив  На Майдане Незалежности дети поддержали военных и жителей Авдеевки
04.02.2017
Шкиряк о ликвидации "главы милиции ЛНР" Анащенко: Это зачистка боевиков российскими спецслужбами
Эксклюзив  Шкиряк о ликвидации "главы милиции ЛНР" Анащенко: Это зачистка боевиков российскими спецслужбами  Видеорепортаж
04.02.2017
Зубко рассказал, когда Порошенко встретится с Путиным
Эксклюзив  Зубко рассказал, когда Порошенко встретится с Путиным  Видеорепортаж
04.02.2017
Зубко о ситуации в Авдеевке: Власть готова к эвакуации, но жители не спешат покидать свои дома
Эксклюзив  Зубко о ситуации в Авдеевке: Власть готова к эвакуации, но жители не спешат покидать свои дома  Видеорепортаж
04.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика