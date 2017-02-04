В разведке сообщили причины, по которым Кремль хочет убрать Захарченко и Плотницкого

MIGnews.com.ua

Военно-политическое руководство Российской Федерации пытается заставить главарей "ДНР" и "ЛНР" активизировать боевые действия на Донбассе.

Такое заявление сделал во время брифинга, ссылаясь на данные разведки, сделал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам, утром пятницу, 3 февраля, в Харцызске состоялось совещание между так называемым главой "ДНР" Александром Захарченко и военными кураторами из России.

"Один из представителей РФ в ультимативной форме предупредил руководство "ДНР", что в случае потери контроля над Ясиноватским плацдармом, последние будут смещены со своих должностей", - подчеркнул Мотузяник.

Также он отметил, что по имеющейся информации, в "ДНР" распорядились устанавливать блокпосты в тыловых районах, чтобы бороться с дезертирством среди боевиков.

"Для осуществления "заградительных" функций на блокпостах с правом применения оружия привлечены, в том числе, военнослужащие Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ", - подытожил спикер Минобороны.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, утром в субботу, 4 февраля, в центре Луганска произошел взрыв внедорожника марки Toyota, в результате чего погиб глава "народной милиции ЛНР" Олег Анащенко.