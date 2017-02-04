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Из-за блокады Славянская ТЭС перешла на аварийный режим
04.02.2017 14:50

Из-за блокады Славянская ТЭС перешла на аварийный режим

В связи с блокадой железнодорожных перевозок Славянскую тепловую электростанцию вынуждено перевели на аварийный режим. На предприятии заверили, что, если не возобновить поставки угля с временно оккупированных территорий, запасы топлива закончатся всего через несколько недель. Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на "Ирта-Fax".

Глава департамента Славянской ТЭС Александр Бездольный рассказал, что в четверг, 2 февраля, в час ночи отключили от сети блок 800. Станция была переведена на старую очередь - аварийный режим для отопления Николаевки и самой станции. Когда запасы угля на складе закончатся, наступит разморожение станции и города.

Кроме того, энергетики заявили, что железнодорожную ветку Луганск-Станица Луганская-Счастье, по которой доставляется уголь на Луганскую тепловую электростанцию, никто не блокирует. Предприятие продолжают работать в обычном режиме. Активисты уверили, что не собираются блокировать ветку из-за ее социальной значимости.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, вооруженные люди, заблокировавшие железнодорожный переезд в Бахмуте в Донецкой области, оказались ветеранами АТО и активистами.

Теги материала: Украина, Славянская ТЭС, блокада, железнодорожные пути
Новости СМИ2
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