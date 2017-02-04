В МВД показали фото разрушений в Авдеевке

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По состоянию на субботу, 4 февраля, в городе Авдеевка Донецкой области, который с 29 января находится под обстрелами боевиков, были повреждены множество домов. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Сотрудники полиции зафиксировали разрушения на улицах Степная, 44, 8 марта, 2, Молодежная, 13, 15, 17; Тургенева, 31, Автокооператив на "Химике", Колосова; Елагина, 2; Грушевского, 73/6 и 73/16; Чапаева, 73/1; Островского, 34, Маяковского, 87а; Соборной, 73 кв.64, 67; Независимости, 24, Нахимова, 73 - автомобиль.

В ведомстве сообщили, что из города эвакуировали еще 30 человек, из них 17 - дети. Люди будут размещены в оздоровительном центре "Изумрудный город" в Святогорске.

В течение прошедших суток в результате обстрелов погибли два человека: сотрудник Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и женщина.

Также утром к полицейским обратились восемь жителей города за социальной помощью. Им были необходимы медикаменты и продукты питания, полицейские займутся организацией предоставления им гуманитарной помощи.