Полиция обнаружила в подсобке киевского паркинга арсенал боеприпасов

MIGnews.com.ua

В подсобном помещении одного из паркингов Киева сотрудники правоохранительных органов обнаружили арсенал боеприпасов.

Об этом информирует отдел коммуникации столичной полиции.

По данным ведомства, правоохранители отправились на проверку после получения оперативной информации касательно того, что по указанному адресу может храниться оружие.

"Во время проверки было обнаружено: гранату "РГД-5" без запала, светошумовую ракету, одну подствольную гранату для автомата Калашникова и две дымовые шашки. Кроме того, изъяты 233 патрона калибра 7,62 мм, 16 дымовых зарядов, четыре банки с порохом, магазин для пистолета и детали к автомату Калашникова", - подчеркнули в полиции.

Стоит отметить, что все изъятые предметы направлены на соответствующие экспертизы.

По данному факту следственный отдел открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Владельца, происхождение и цель хранения боеприпасов установит следствие.