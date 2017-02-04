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Полиция обнаружила в подсобке киевского паркинга арсенал боеприпасов
04.02.2017 13:39

Полиция обнаружила в подсобке киевского паркинга арсенал боеприпасов  Фоторепортаж

В подсобном помещении одного из паркингов Киева сотрудники правоохранительных органов обнаружили арсенал боеприпасов.

Об этом информирует отдел коммуникации столичной полиции.

По данным ведомства, правоохранители отправились на проверку после получения оперативной информации касательно того, что по указанному адресу может храниться оружие.

"Во время проверки было обнаружено: гранату "РГД-5" без запала, светошумовую ракету, одну подствольную гранату для автомата Калашникова и две дымовые шашки. Кроме того, изъяты 233 патрона калибра 7,62 мм, 16 дымовых зарядов, четыре банки с порохом, магазин для пистолета и детали к автомату Калашникова", - подчеркнули в полиции.

Стоит отметить, что все изъятые предметы направлены на соответствующие экспертизы.

По данному факту следственный отдел открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Владельца, происхождение и цель хранения боеприпасов установит следствие.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее в Киеве полицейские задержали мужчину в возрасте 29 лет в вестибюле на станции метрополитена "Житомирская". В его сумке нашли большое количество боеприпасов, среди которых было 600 патронов калибра 7,62 мм, 54 тротиловых шашки, 100 запалов к тротиловым шашкам и граната РГД. 

Теги материала: боеприпасы, Киев, полиция, паркинг, граната, патроны, фото
Новости СМИ2
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