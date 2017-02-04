Мотузяник отчитался о потерях в зоне АТО за прошедшие сутки

MIGnews.com.ua

В течение минувших суток, 3 февраля, в результате боевых действий в зоне АТО на Донбассе погибли трое военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще восемь были ранены. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник во время брифинга.

Помимо этого, он рассказал, что один из военных погиб около Троицкого в Луганской области. Еще двое - в селе Галицыновка Донецкой области из-за обстрелов из "Градов". Также Мотузяник добавил, что ситуация в зоне АТО остается критической, особенно в районе Авдеевки.