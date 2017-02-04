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Суд разрешил выйти под залог директору департамента НБУ, погоревшему на крупной взятке
04.02.2017 13:14

Суд разрешил выйти под залог директору департамента НБУ, погоревшему на крупной взятке

Директору одного из департаментов Национального банка Украины, который недавно был задержан во время получения неправомерной выгоды, разрешили выйти под залог в сумме 800 тыс. грн.

Такое решение принял Печерский районный суд Киева, передает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

Также в ведомстве отметили, что касательно трех его сообщников, которые выступали в данном деле в роли посредников, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста по месту постоянного проживания.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Генеральная прокуратура Украины задержала директора одного из департаментов Национального банка Украины и трех его сообщников во время получения взятки в размере 25 тысяч долларов.

Задержанный начальник Департамента платежных систем НБУ вымогал деньги через посредников от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью в размере 35 тысяч долларов. Директор общества в свою очередь должен был в два этапа передать задержанному деньги за регистрацию в НБУ внутригосударственной платежной системы "Платисервис" для осуществления наличных и безналичных переводов и выдачу указанному предприятию соответствующего свидетельства.

Теги материала: НБУ, взятка, суд, мера пресечения, Генпрокуратура
Новости СМИ2
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