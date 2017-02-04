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Шкиряк о ликвидации "главы милиции ЛНР" Анащенко: Это зачистка боевиков российскими спецслужбами
04.02.2017 12:38

Эксклюзив  Шкиряк о ликвидации "главы милиции ЛНР" Анащенко: Это зачистка боевиков российскими спецслужбами  Видеорепортаж

Уничтожив главу "народной милиции ЛНР" Олега Анащенко, спецслужбы России провели очередную зачистку боевиков.

Такое мнение высказал в эфире телеканала NewsOne советник главы Министерства внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Абсолютно очевидно и прогнозировано продолжается спецоперация российских спецслужб по зачистке порожденных ими самими главарей террористических банд "ДНР" и "ЛНР". Сегодня произошла очередная успешная операция ГРУ и ФСБ, в которой был ликвидирован Анащенко", - заявил Шкиряк.

Также он отметил, что это уже девятый подобный случай зачистки боевиков российскими спецслужбами. По его убеждению главарям "Л/ДНР" Игорю Плотницкому и Александру Захарченко уже давно пора задуматься, что их вскоре ожидает такой же исход.

"Кремль уничтожает не просто террористов, а прежде всего свидетелей своих военных преступлений на территории Украины", - убежден советник главы МВД.

По его словам, Украина сможет доказать в международных инстанциях причастность России к конфликту на востоке нашей страны.

"В этом нет никаких сомнений. Мы собираем и документируем все факты преступлений.  Даже последние события, которые происходят на линии разграничения, свидетельствуют о влиянии России на ситуацию. Все эти преступления задокументированы и будут переданы в суд в Гааге и ООН. Это уже подтвердил и Павел Климкин (глава МИД Украины – ред.)", - заверил Шкиряк.

Также он проинформировал, что в пятницу, 3 февраля, боевики около 40 раз обстреляли село Сартана на Донбассе из "Градов".

"Это делают не шахтеры и трактористы, а кадровые российские военные, которые находятся на оккупированной части территории Украины и выполняют задание Кремля по эскалации конфликта", - убежден советник Авакова.

Стоит отметить, что по его словам, сейчас еще рано говорить об окончании конфликта на востоке нашей страны, о чем свидетельствует очередная кадровая ротация российских военных на территории Донбасса.

"Я не верю ни в какое перемирие, деэскалацию. Мы должны быть готовы к продолжению активных боевых действий", - подытожил Шкиряк.

Напомним, вечером в пятницу, 3 февраля, боевики совершили артобстрелы, которые привели к обесточиванию нескольких улиц в Сартане и в селе Талаковка.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, утром в субботу, 4 февраля, в центре Луганска произошел взрыв внедорожника марки Toyota, в результате чего погиб глава "народной милиции ЛНР" Олег Анащенко.

Теги материала: милиция, подрыв, автомобиль, ЛНР, ДНР, Захарченко, Плотницкий, ФСБ, Зорян Шкиряк, МВД, боевик, видео
Новости СМИ2
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