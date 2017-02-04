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В Москве скончался известный российский актер Тараторкин
04.02.2017 12:37

В Москве скончался известный российский актер Тараторкин

В субботу, 4 февраля, после продолжительной болезни умер актер из Российской Федерации Георгий Тараторкин в возрасте 72 лет. Об этом сообщает BBC со ссылкой на театр имени Моссовета.

Тараторкин закончил студию при Ленинградском театре юных зрителей, который теперь называется Театр юных зрителей имени Александра Брянцева, затем играл в том же театре.

Его первый фильм "Софья Перовская" вышел в 1967 году, в 1969 году Тараторкин сыграл главную роль Родиона Раскольникова в фильме "Преступление и наказание" по роману Федора Достоевского. Именно эта кинолента сделала его известным и принесла любовь зрителей.

В 1974 году его пригласили в Театр имени Моссовета, в котором он проработал больше 40 лет. Там он играл в спектакле "День приезда-день отъезда" вместе с Ией Савиной в 1976 году.

Кроме того, Тараторкин был преподавателем во ВГИКе, выступал, читая стихи, и работал в Союзе театральных деятелей России.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Японии умер Масая Накамура, который основал компанию Namco Ltd, выпустившую видеоигру Pac-Man.

Теги материала: актер, смерть, болезнь, кино, театр, Россия
Новости СМИ2
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