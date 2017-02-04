В Сумской области горела цистерна с мазутом

MIGnews.com.ua

В пятницу, 3 февраля, в Сумской области произошло возгорание цистерны с мазутом на территории бывшего маслозавода. Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в поселке городского типа Краснополье на улице Осенняя, тушить пожар направили дежурный караул 11-й Государственной пожарно-спасательной части. Они прибыли на место через три минуты, после чего установили, что в уже разрезанной цистерне горело приблизительно 500 килограмм остатков мазута. На месте образовалось сильное задымление, огонь мог перекинуться на соседнее здание. В связи с тем, что пожарные автомобили не могли пробраться к очагу горения из-за заснеженной дороги, пожарники проложили рукавную линию на расстояние 50 метров.

Благодаря усилиям двух отделений пожар был локализован в 13:35, а опасность перебрасывания огня на расположенный рядом склад горюче-смазочных материалов Краснопольского профессионально-технического училища предотвращена. Пожар ликвидировали в 15:03, используя для тушения пенообразующую жидкость. Ликвидацией пожара занимались десять человек личного состава и две единицы техники.

Кроме того, сообщается, что на месте проводила работы следственно-оперативная группа, в которую входили сотрудники подразделений Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Им удалось установить, что 3 февраля на территории бывшего маслозавода, который не работает в течение длительного периода, разрезали металлическую цистерну, ее объем составлял 75 кубических метров. Согласно предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности во время проведения огневых работ.