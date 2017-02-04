Аброськин: Обстрелы боевиков оставили без света несколько улиц в Сартане и село Талаковку

MIGnews.com.ua

Вечером в пятницу, 3 февраля, боевики совершили обстрелы, которые привели к обесточиванию нескольких улиц в Сартане и в селе Талаковка.

Такое заявление на своей странице в Facebook сделал начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Стоит отметить, что по его словам, незаконные вооруженные формирования обстреляли Сартану из крупнокалиберного оружия. В результате чего было принято решение создать 11 следственно-оперативных групп.

"По результатам работы СОГ установлено, что в указанное время произошел артобстрел с. Сартана из БМ-21 "Град", разорвалось примерно 40 снарядов", - подчеркнул Аброськин.

Также он отметил, что в ходе обстрела произошло попадание в электрическую подстанцию, в результате чего обесточены такие улицы: Северная, Крайняя, Генерала Куркчи, Шмидта, Пушкина, Папанина, Воинов Освободителей, Городня.

По его данным, на некоторых улицах вследствие обстрела повреждены жилые дома.

"Без света остается с.Талаковка. Пострадавших нет", - подытожил представитель облполиции.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что бригада электриков приступила к ремонту одной из линий электроснабжения на территории Авдеевки.

В свою очередь заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг подчеркнул, что обострение ситуации на Донбассе в районе Авдеевки не было спонтанным.