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За сутки в Средиземном море удалось спасти 1300 мигрантов
04.02.2017 09:59

За сутки в Средиземном море удалось спасти 1300 мигрантов  Фоторепортаж

За прошедшие сутки, 3 февраля, в Средиземном море спасли 1300 мигрантов в ходе 13 отдельных спасательных операциях. Об этом сообщает Reuters.

Передвигавшихся на 13 шхунах мигрантов спасли в центральной части Средиземного моря благодаря помощи, которую оказали итальянская лодка береговой охраны, военные корабли Испании и Британии, и торговые лодки и судна неправительственных организаций.

Такое же количество мигрантов было спасено в Средиземном море в среду, 1 февраля. Кроме того, стало известно, что в настоящее время путь через Средиземное море из Ливии в Италию является основным маршрутом для мигрантов в европейские страны. Только в течение прошлого года этим маршрутом проследовали 181 тысяча человек.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в 50 метрах от берегов Ливии перевернулось судно, на котором находились 107 мигрантов.

Теги материала: Средиземное море, мигранты, спасение, судно, фото
Новости СМИ2
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