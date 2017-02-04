За сутки в Средиземном море удалось спасти 1300 мигрантов

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За прошедшие сутки, 3 февраля, в Средиземном море спасли 1300 мигрантов в ходе 13 отдельных спасательных операциях. Об этом сообщает Reuters .

Передвигавшихся на 13 шхунах мигрантов спасли в центральной части Средиземного моря благодаря помощи, которую оказали итальянская лодка береговой охраны, военные корабли Испании и Британии, и торговые лодки и судна неправительственных организаций.

Такое же количество мигрантов было спасено в Средиземном море в среду, 1 февраля. Кроме того, стало известно, что в настоящее время путь через Средиземное море из Ливии в Италию является основным маршрутом для мигрантов в европейские страны. Только в течение прошлого года этим маршрутом проследовали 181 тысяча человек.