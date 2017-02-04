В Луганске погиб один из главарей "ЛНР" при взрыве автомобиля

MIGnews.com.ua

В субботу, 4 февраля, в центре Луганска произошел взрыв внедорожника марки Toyota. Об этом сообщает Корреспондент .

Инцидент произошел приблизительно в 7:00 на улице Краснознаменная, в настоящее время на месте проводят работы представители "министерства внутренних дел "ЛНР". Им удалось выяснить, что в результате взрыва автомобиля погиб глава "народной милиции "ЛНР" Олег Анащенко.

Согласно предварительной информации, во время взрыва автомобиля во внедорожнике находились два человека: Анащенко и его водитель, который тоже погиб.

Сотрудники "правоохранительных органов "ЛНР" считают произошедшее террористическим актом, однако причина взрыва автомобиля неизвестна.

На месте взрыва автомобиля работают представители силовых структур, принадлежность автомобиля и причины взрыва уточняются.