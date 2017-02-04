Штаб АТО: За сутки в зоне АТО погибли трое военнослужащих, семеро ранены

MIGnews.com.ua

В течение прошедших суток, 3 февраля, представители незаконных вооруженных формирований 115 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На донецком направлении боевики открыли огонь по Галициновке из РСЗО БМ-21 Град, по Авдеевке, Луганскому, Троицкому и Зайцево - из артиллерии 152 и 122 мм, минометов 120 и 82 мм. По Пескам, Каменке, Авдеевке и Луганскому множество раз вели огонь танки, по Зайцево - из стрелкового оружия.

На мариупольском направлении российско-оккупационные войска обстреляли Талаковку из РСЗО БМ-21 Град, артиллерии 152 и 122 мм. Водяное, Красногоровка, Новотроицкое, Лебединское, Павлополь, Широкино, Марьинка и Чермалык подверглись атакам из минометов 120 и 82 мм. Из гранатометов - Гнутово, из БМП - Водяное и Лебединское, из ПТРК - Чермалык, из БМП и танков - Широкино. По Павлополю огонь вел снайпер.

На луганском направлении боевики применили артиллерию 152 и 122 мм, минометы 120 и 82 мм, ведя огонь по Троицкому, Попасной, Новоалександровке и Новозвановке. Из гранатометов и стрелкового оружия они обстреляли Крымское и Катериновку, из гранатометов - Станицу Луганскую и Валуйское, там же работал снайпер. Троицкое также обстреляли из зенитных установок.

Кроме того, сообщается, что в результате атак российско-оккупационных войск погибли трое украинских военнослужащих, еще семеро получили ранения.