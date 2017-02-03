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Боевики открыли огонь по похоронной процессии
03.02.2017 21:44

Боевики открыли огонь по похоронной процессии

В пятницу, 3 февраля, в Марьинке Донецкой области представители незаконных военных формирований обстреляли похоронную процессию. Данную информацию обнародовала организация  "Марьинка центр помощи" на странице в Facebook.

Во время погребальной панихиды прощались с ребенком и его бабушкой, которые накануне погибли во время пожара в частном доме.

"Сегодня похоронили 7-летнего Богдана и его бабушку Нину. Во время похоронной панихиды, которую вел пастор Александр Хомченко постоянно шел обстрел. Не было долгой похоронной процессии, духового оркестра, пламенных речей, только короткая проповедь с молитвой, под грохот канонады", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что вечером 2 февраля боевики обстреляли пункты предоставления гуманитарной помощи населению Авдеевки. В результате случившегося один человек получил ранение, а один погиб.

Теги материала: АТО, Донбасс, обстрел боевики, Марьинка
Новости СМИ2
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