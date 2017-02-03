Боевики открыли огонь по похоронной процессии

MIGnews.com.ua

В пятницу, 3 февраля, в Марьинке Донецкой области представители незаконных военных формирований обстреляли похоронную процессию. Данную информацию обнародовала организация "Марьинка центр помощи" на странице в Facebook.

Во время погребальной панихиды прощались с ребенком и его бабушкой, которые накануне погибли во время пожара в частном доме.

"Сегодня похоронили 7-летнего Богдана и его бабушку Нину. Во время похоронной панихиды, которую вел пастор Александр Хомченко постоянно шел обстрел. Не было долгой похоронной процессии, духового оркестра, пламенных речей, только короткая проповедь с молитвой, под грохот канонады", - говорится в сообщении.