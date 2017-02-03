Дончане хотели помешать боевикам обстреливать Авдеевку

В пятницу, 3 февраля, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука сообщил, что некоторые жители Донецка хотели воспрепятствовать действиям боевиков и заблокировать их артиллерию, из которой они ведут огонь по Авдеевке, передает NewsOne.
Со слов замминистра, об этом факте рассказали ему сами жители Донецка.
"Я получил от некоторых жителей Донецка информацию о том, что была попытка со стороны мирного населения вытеснить артиллерийские установки, расположенные в жилом секторе", - заявил Тука.
Местные жители утверждают, что за артиллерийскими установками находились кадровые российские военнослужащие.
"Согласно сообщениям жителей Донецка, обслуживающий состав артиллерии - не граждане Украины, это жители России, которые очень агрессивно отреагировали на такое поведение дончан. Они обвинили их в предательстве. Закончилось все тем, что военные "дали" очереди поверх голов этих людей. Естественно, люди разбежались", - добавил Тука.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в Авдеевке Донецкой области произошла ротация сотрудников Национальной полиции. В город прибыл новый отряд полицейских, чтобы заменить тех сотрудников правоохранительных органов, которые круглосуточно несли службу.