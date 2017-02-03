ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Дончане хотели помешать боевикам обстреливать Авдеевку
03.02.2017 21:11

Эксклюзив  Дончане хотели помешать боевикам обстреливать Авдеевку

В пятницу, 3 февраля, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука сообщил, что некоторые жители Донецка хотели воспрепятствовать действиям боевиков и заблокировать их артиллерию, из которой они ведут огонь по Авдеевке, передает NewsOne.

Со слов замминистра, об этом факте рассказали ему сами жители Донецка.

"Я получил от некоторых жителей Донецка информацию о том, что была попытка со стороны мирного населения вытеснить артиллерийские установки, расположенные в жилом секторе", - заявил Тука.

Местные жители утверждают, что за артиллерийскими установками находились кадровые российские военнослужащие.

"Согласно сообщениям жителей Донецка, обслуживающий состав артиллерии - не граждане Украины, это жители России, которые очень агрессивно отреагировали на такое поведение дончан. Они обвинили их в предательстве. Закончилось все тем, что военные "дали" очереди поверх голов этих людей. Естественно, люди разбежались", - добавил Тука.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Авдеевке Донецкой области произошла ротация сотрудников Национальной полиции. В город прибыл новый отряд полицейских, чтобы заменить тех сотрудников правоохранительных органов, которые круглосуточно несли службу.

Теги материала: Донецк, Донбасс, Авдеевка, Георгий Тука, обстрел
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [40] всего оценили 6
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Боевики открыли огонь по похоронной процессии
Важное
Боевики открыли огонь по похоронной процессии
В Авдеевке произошла ротация полицейских. ВИДЕО
Важное
В Авдеевке произошла ротация полицейских. ВИДЕО  Фоторепортаж  Видеорепортаж
Жительница Авдеевки: Я лично видела российских офицеров, мне не нужны другие доказательства
Важное
Эксклюзив  Жительница Авдеевки: Я лично видела российских офицеров, мне не нужны другие доказательства  Видеорепортаж
СБУ перехватила разговор сепаратистских "чиновников"
Важное
СБУ перехватила разговор сепаратистских "чиновников"  Видеорепортаж
ЛЭП в Авдеевке не отремонтировали из-за обстрелов боевиков
Важное
ЛЭП в Авдеевке не отремонтировали из-за обстрелов боевиков
Штаб АТО: Зафиксировано 66 обстрелов, погибли двое бойцов ВСУ
Важное
Штаб АТО: Зафиксировано 66 обстрелов, погибли двое бойцов ВСУ

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Дончане хотели помешать боевикам обстреливать Авдеевку
Эксклюзив  Дончане хотели помешать боевикам обстреливать Авдеевку
03.02.2017
Жительница Авдеевки: Я лично видела российских офицеров, мне не нужны другие доказательства
Эксклюзив  Жительница Авдеевки: Я лично видела российских офицеров, мне не нужны другие доказательства  Видеорепортаж
03.02.2017
Охрименко рассказал о последствиях повышения минималки
Эксклюзив  Охрименко рассказал о последствиях повышения минималки  Видеорепортаж
03.02.2017
Дональд Трамп подписывает любой указ, который вы пожелаете
Эксклюзив  Дональд Трамп подписывает любой указ, который вы пожелаете
03.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика