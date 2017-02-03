Дончане хотели помешать боевикам обстреливать Авдеевку

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В пятницу, 3 февраля, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука сообщил, что некоторые жители Донецка хотели воспрепятствовать действиям боевиков и заблокировать их артиллерию, из которой они ведут огонь по Авдеевке, передает NewsOne .

Со слов замминистра, об этом факте рассказали ему сами жители Донецка.

"Я получил от некоторых жителей Донецка информацию о том, что была попытка со стороны мирного населения вытеснить артиллерийские установки, расположенные в жилом секторе", - заявил Тука.

Местные жители утверждают, что за артиллерийскими установками находились кадровые российские военнослужащие.

"Согласно сообщениям жителей Донецка, обслуживающий состав артиллерии - не граждане Украины, это жители России, которые очень агрессивно отреагировали на такое поведение дончан. Они обвинили их в предательстве. Закончилось все тем, что военные "дали" очереди поверх голов этих людей. Естественно, люди разбежались", - добавил Тука.