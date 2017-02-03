В Авдеевке произошла ротация полицейских. ВИДЕО

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В пятницу, 3 февраля, в Авдеевку Донецкой области прибыл новый отряд полицейских, чтобы заменить тех сотрудников правоохранительных органов, которые круглосуточно несли службу в городе. Данную информацию обнародовал пресс-центр Национальной полиции.

По прибытию новый отряд отправился обходить пострадавшие в результате обстрелов улицы. Сформировано восемь групп, которые с инспекцией патрулируют по городу. Их задача – задокументировать все повреждения, выяснить, нет ли больше пострадавших и оказать помощь нуждающимся.

С момента эскалации конфликта в районе Авдеевки, бесперебойно работает горячая линия 102. Общее количество заявок, которые поступили с 29 января - 92 сообщения, многие из которых связаны с последствиями обстрелов боевиков. Полицейские патрули круглосуточно объезжают Авдеевку.

Также в городе установили две палатки полиции, в которые граждане могут обратиться за любой помощью - согреться, выпить чаю и зарядить телефоны.