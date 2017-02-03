Жительница Авдеевки: Я лично видела российских офицеров, мне не нужны другие доказательства

MIGnews.com.ua

На территории Донбасса находятся реальные российские офицеры. Об этом в эфире телеканала NewsOne сообщила жительница Авдеевки.

"То, что случилось и продолжает происходить в Авдеевке, когда-нибудь закончится... Мне 45 лет, я никогда не служила в армии, но то, что я ощутила на себе за эти годы, то, что творят эти "путинские товарищи"... Я видела российских офицеров, мне не нужно, чтобы об этом говорили ОБСЕ, Хуг или кто-то еще", - рассказала она.

В то же время жительница Авдеевки поблагодарила украинскую сторону за защиту города: "Нас защищают ВСУ, партизаны, ГСЧС, Павел Жебривский (глава Донецкой ВГА) вместе со своей командой, он находится постоянно с нами, это не понты. Они не пиарятся, а реально защищают".

По ее словам, государство не давало никаких конституционных гарантий, что будет защищать Украину.

"Нас никто не защищает, кроме Вооруженных сил Украины, но государство нас не защитило, в то время, как враги уничтожают нашу страну", - поделилась женщина.

Также она подчеркнула, что, по ее мнению, в городе нет сепаратистов.

"Мы никому не отдадим нашу землю, наш коксохимический завод, нашу Авдеевку - это наша Украина, не Россия, а украинский Донбасс. Ни один житель Авдеевки не скажет вам, что среди нас есть сепаратисты, сейчас мы объединены как никогда", - добавила она.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в пятницу, 3 февраля, президент Украины Петр Порошенко заявил, что полная ответственность за обстрел жилых кварталов и гибель жителей Авдеевки Донецкой области лежит на Российской Федерации и боевиках, которых она оказывает содействие.