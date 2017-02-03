СБУ перехватила разговор сепаратистских "чиновников"

В пятницу, 3 февраля, Служба безопасности Украины опубликовала перехваченный телефонный разговор сепаратистских так называемых чиновников, которые доказывают, что боевики ведут огонь из жилых кварталов Донецка. Информацию обнародовал пресс-центр СБУ на официальном сайте ведомства.
Сотрудники Службы безопасности Украины перехватила телефонный разговор бывшей главы так называемого Народного совета "ДНР" Андрея Пургина и так называемого депутата Народного совета "ДНР" Татьяны Дворянкиной, которые являются подтверждением того, что незаконные военные формирования ведут огонь в направлении подконтрольной Украине территории с жилых кварталов Донецка.
В ведомстве сообщили, что полученные переговоры легализованы следствием и будут приобщены к уголовному делу про создание террористической организации.
Пургин: И дроны летают, и снаряды
Дворядкина: Только что тут Грады мимо нас куда-то прочесали
Пургин: От нас только летит. Ты знаешь на чем у нас вывозят из депо, а потом обратно.
Дворянкина: Да чего, у нас тут с посадочки
Пургин: А у нас тут веселее, если сдуру становятся возле нашего дома, то капец
Дворянкина: Ну а у нас тоже вот, прямо рядом, я же тебе говорю, во дворе сигналки срабатывают
Пургин: Не, ну обратка к нам никак не прилетит. Мы в низине. Она не может навесом летать, поэтому она всегда перелетает нас туда, в район ЦУМа и т.д. А когда они нас начинают фигарить, то у меня аж дом подпрыгивает.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в Харьковской области оперативники СБУ с привлечением бойцов спецподразделения "Альфа" задержали 27-летнего местного жителя в пгт Донец, который намеревался совершить ряд терактов и диверсий.