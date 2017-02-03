ЛЭП в Авдеевке не отремонтировали из-за обстрелов боевиков

MIGnews.com.ua

В пятницу вечером, 3 февраля, в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий ( МВОТ) и временно перемещенных лиц (ВПЛ) Украины сообщили, что по причине регулярного нарушения боевиками "режима тишины", ремонтные работы по восстановлению ЛЭП не были проведены. Данную информацию опубликовал пресс-центр ведомства на странице в Facebook.

"В связи с нарушением режима тишины, ремонтные работы не были начаты. Ремонтные бригады предприняли попытку восстановить электроснабжение по временной схеме, однако на длительное время этого сделать не удалось", - говорится в сообщении.

Также в министерстве проинформировали, что на данный момент сотрудники МВОТ совместно с техническими специалистами разрабатывают альтернативный способ подачи электроэнергии в Авдеевке.

Ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил о старте ремонтных работ по восстановлению поврежденного во время обстрела электрокабеля в Авдеевке.