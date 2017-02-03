Схемы Курченко: в Одессе арестовали троих фигурантов

MIGnews.com.ua

В пятницу, 3 февраля, Приморский райсуд Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры Одесской области и разрешил взять под стражу трех государственных инспекторов Одесской таможни ГФСУ, подозреваемых в причастности к "схемам Курченко". Данную информацию обнародовал пресс-центр прокуратуры области на официальном сайте.

"В пятницу, 3 февраля, по ходатайствам полиции, согласованным прокуратурой Одесской области, суд санкционировал взятие под стражу трех должностных лиц Одесской таможни, которым инкриминируется злоупотребление служебным положением при вывозе за пределы Украины нефтепродуктов. Судом определена сумма залога в размере 9 миллионов гривен каждому", - говорится в сообщении.

Ранее, прокурор Одесской области Олег Жученко заявил, что три сотрудника фискальной службы по предварительному сговору с другими лицами реализовали под видом транзита и реэкспорта на территории Украины 800 тысяч тонн нефтепродуктов. В результате подобных преступных махинаций с использованием поддельных документов и фиктивных фирм, государственный бюджет Украины недополучил 1 миллиард 200 миллионов гривен обязательных платежей.

Организатором схемы хищения является Сергей Курченко, который объявлен в розыск.

Досудебное расследование в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов и платежей, а также злоупотребления служебным положением группой лиц при ввозе на территорию Украины нефтепродуктов продолжается.