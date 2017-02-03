Штаб АТО: Зафиксировано 66 обстрелов, погибли двое бойцов ВСУ

MIGnews.com.ua

В течение пятницы, 3 февраля, в зоне проведения антитеррористической операции незаконные вооруженные формирования осуществили 66 обстрелов по украинских позициях, в результате чего двое бойцов ВСУ погибли, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. Об это сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"На донецком направлении, используя РСЗО БМ-21 "Град", боевики вели огонь по Галициновке. Из 152-мм и 122-мм артиллерии, 120 и 82-миллиметровых минометов враг бил по Авдеевке, Луганскому, Троицкому. По Пескам и Луганскому неоднократно огонь вели танки", - говорится в сводке.

Отмечается также, что на мариупольском направлении из РСЗО БМ-21 "Град", 152-мм и 122-мм артиллерии НВФ стреляли по Талаковке, из 120-мм и 82-мм минометов – по Водяному, Красногоровке, Новотроицкому, Лебединскому, Павлополю, Широкино, Марьинке, Чермалыку, из гранатометов - Гнутово. По Павлополю огонь вел снайпер, по Водяному - БМП, по Чермалыку - ПТРК, а по Широкино - танк.

Также вражеские обстрелы пришлись на луганское направление. Там 152-миллиметровая артиллерия врага била по Новозвановке, а 120-мм и 82-мм минометы - по Троицкому, Попасной и Новозвановке. Из гранатометов бомбили по Крымскому.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в течение четверга, 2 февраля, незаконные вооруженные формирования 114 раз обстреляли украинских военных в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. В результате мощных обстрелов погибли четверо украинских военнослужащих, еще 17 - получили ранения.