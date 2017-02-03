Главарь боевиков Гиви подтвердил свое ранение

MIGnews.com.ua

Так называемый "батальон" "Сомали", главарем которого является полковник армии "ДНР" с позывным "Гиви", понес значительные потери в Авдеевский промзоне. Об этом сам Михаил Толстых сообщил в комментарии одному из пропагандистских ресурсов.

"За последние три дня я потерял четырех бойцов, лучших бойцов. Несколько ребят получили ранения. Но будут жить, вернутся в строй", - отметил он.

По его словам, это произошло 1 февраля 2017 года.

В то же время террорист подтвердил информацию и о своем ранении.

"Я также получил ранение в ногу. Правда уже на следующий день был на передовой", - добавил Гиви.