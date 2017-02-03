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В Мининфраструктуры готовы выделить поезда и обеспечить эвакуацию Авдеевки
03.02.2017 17:35

В Мининфраструктуры готовы выделить поезда и обеспечить эвакуацию Авдеевки

Министерство инфраструктуры Украины и "Укрзализныця" готовы обеспечить поезда для эвакуации жильцов из города Авдеевка Донецкой области, ждут соответствующего приказа. Об этом заявил заместитель Министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, передает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Сегодня, 3 февраля, под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в ДСНС состоялось заседание государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно ситуации в г. Авдеевка", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что на Министерство инфраструктуры Украины и ПАО "Укрзализныця" возложена ответственность за эвакуацию людей из Авдеевки.

"При получении соответствующего приказа по эвакуации жителей, около 3-4 часов обеспечивается подача первого состава электропоезда, вместимостью 1 200 человек до ст. Красноармейск, следующий состав электропоезда будет подан через 1,5 часа (общее количество таких составов - 3)", - сообщают в Министерстве.

При этом говорится, что на сегодняшний день, на участке Авдеевки - Чаплино по графику функционирует 1 поезд. Он отправляется со станции Авдеевка в 15:40.

Как сообщал MIGnews.com.uа, заместитель главы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг заявил, что обострение ситуации на Донбассе в районе Авдеевки не было спонтанным.

При этом он предостерег, что ситуация может выйти из-под контроля и в Авдеевке "начнется настоящая гуманитарная и экологическая катастрофа".

Хуг утверждает, что как военные, так и гражданские лица, которым поручено принятие важных решений, должны прекратить боевые действия в районе Авдеевки, отвести вооружение с этого участка, прекратить продвижение сил вперед и увеличить дистанцию между соответствующими позициями.

Теги материала: эвакуация, Авдеевка, Донбасс, обстрел, Укрзализниця, Мининфраструктуры
Новости СМИ2
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