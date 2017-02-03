Генштаб опубликовал почасовую хронологию обострения в Авдеевке

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В пятницу, 3 февраля, Генеральный штаб Украины опубликовал хронологию эскалации конфликта в городе Авдеевке Донецкой области с 29 января по сегодняшний день. Данная информация была размещена пресс-центром Генштаба на официальной странице в Facebook.

"29 января 2017 года. 04.30 — российско-террористические войска начали обстрел позиций 72 омбр в районе населенного пункта Авдеевка по всему фронту из минометов калибра 120 и 82 мм, СПГ, РПГ и стрелкового оружия…”, - говорится в сообщении.

За все время обстрелов войска противника использовали запрещенное минскими соглашениями вооружение и совершали обстрелы по жилым районам Авдеевки, где находится мирное население.

Согласно данным Генштаба, сегодня обстановка в районе Авдеевки неизменно сложная и противник не прекращает обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. Противник использует реактивные системы залпового огня и тяжелую артиллерию.

"Военнослужащие Вооруженных сил Украины предоставляют помощь жителям Авдеевки, которые пострадали от обстрела артиллерии российских-оккупационных войск. В город отправлена очередная партия гуманитарной помощи от Днепропетровского областного совета, которые доставили представители отдела гражданско-военного сотрудничества ОК "Восток". Около шести тонн груза, в который вошли теплые вещи, ковры, предметы первой необходимости и гигиены, а также продуктовые наборы передал Штаб гуманитарной помощи для нужд местного населения", - говорится в сводке.