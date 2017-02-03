ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В киевском ресторане подорвали гранату
03.02.2017 17:07

В киевском ресторане подорвали гранату  Фоторепортаж  Видеорепортаж

Ночью в пятницу, 3 февраля, в одном из ресторанов Киева прогремел взрыв. Об этом сообщается на официальном сайте Главного управления Национальной полиции в городе Киев.

Инцидент произошел на улице Профсоюзная в Днепровском районе, на место сразу отправились наряды районной полиции и сотрудники профильных служб.

На месте происшествия были изъяты деформированные остатки металлических предметов, по предварительной информации, они являются осколками гранаты "РГД-5". Находку направили на экспертизу, чтобы окончательно установить тип взрывного предмета.

Работница заведения рассказала, что после того, как ресторан закрыли, она приступила к уборке. Приблизительно в три часа ночи она услышала звук разбивающегося стекла, через несколько секунд произошел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал, стены и мебель заведения частично повреждены.

Информацию по указанному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований, следственный отдел Днепровского управления полиции Киева открыли уголовное дело по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время правоохранители проводят досудебное расследование, в ходе которого выяснят все подробности и обстоятельства.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, опубликован ролик из Донецка, на котором запечатлен пожар в Киевском районе города.

Теги материала: Киев, граната, взрыв, полиция, фото, видео
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

СБУ задержала боевика с множеством наград от главарей "ДНР"
Важное
СБУ задержала боевика с множеством наград от главарей "ДНР"  Фоторепортаж  Видеорепортаж
В Киеве складские помещения на Подоле объяты огнем
Важное
В Киеве складские помещения на Подоле объяты огнем  Фоторепортаж
Стрельба у Лувра: власти Франции убеждены в "террористическом характере" нападения
Важное
Стрельба у Лувра: власти Франции убеждены в "террористическом характере" нападения  Фоторепортаж
Возле Лувра неизвестный с ножом напал на военнослужащего
Важное
Возле Лувра неизвестный с ножом напал на военнослужащего
Во Франции прогремел взрыв: есть раненые
Важное
Во Франции прогремел взрыв: есть раненые
Появилось видео пылающего Донецка после взрыва
Важное
Появилось видео пылающего Донецка после взрыва  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Дональд Трамп подписывает любой указ, который вы пожелаете
Эксклюзив  Дональд Трамп подписывает любой указ, который вы пожелаете
03.02.2017
Сезон премьер на NewsOne: новое спортивное шоу "Политика Чемпионов" со Славой Вардой
Эксклюзив  Сезон премьер на NewsOne: новое спортивное шоу "Политика Чемпионов" со Славой Вардой  Видеорепортаж
03.02.2017
Добкин рассказал, что спровоцировало конфликт на Донбассе
Эксклюзив  Добкин рассказал, что спровоцировало конфликт на Донбассе
03.02.2017
Концертный зал Евровидения-2017 смогут посетить почти 11 тыс. человек
Эксклюзив  Концертный зал Евровидения-2017 смогут посетить почти 11 тыс. человек  Фоторепортаж
02.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика