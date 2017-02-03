В киевском ресторане подорвали гранату

MIGnews.com.ua

Ночью в пятницу, 3 февраля, в одном из ресторанов Киева прогремел взрыв. Об этом сообщается на официальном сайте Главного управления Национальной полиции в городе Киев.

Инцидент произошел на улице Профсоюзная в Днепровском районе, на место сразу отправились наряды районной полиции и сотрудники профильных служб.

На месте происшествия были изъяты деформированные остатки металлических предметов, по предварительной информации, они являются осколками гранаты "РГД-5". Находку направили на экспертизу, чтобы окончательно установить тип взрывного предмета.

Работница заведения рассказала, что после того, как ресторан закрыли, она приступила к уборке. Приблизительно в три часа ночи она услышала звук разбивающегося стекла, через несколько секунд произошел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал, стены и мебель заведения частично повреждены.

Информацию по указанному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований, следственный отдел Днепровского управления полиции Киева открыли уголовное дело по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время правоохранители проводят досудебное расследование, в ходе которого выяснят все подробности и обстоятельства.