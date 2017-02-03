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СБУ задержала боевика с множеством наград от главарей "ДНР"
03.02.2017 16:37

СБУ задержала боевика с множеством наград от главарей "ДНР"  Фоторепортаж  Видеорепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика одного из бандформирований террористической организации "ДНР" в зоне проведения АТО. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

Как выяснилось, им оказался житель города Покровск в Донецкой области по прозвищу "Седьмой", он участвовал в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил Украины. Сотрудникам Службы безопасности Украины удалось задержать боевика, когда тот попытался попасть на мирную территорию, чтобы решить личные вопросы.

При обыске правоохранители изъяли у него носители с фотографиями и видеороликами, которые подтверждают его участие в боях на стороне террористов, и награды от главарей бандформирований.

По данному факту было начато уголовное дело по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об объявлении боевику о подозрении. Также проводятся срочные оперативно-следственные действия.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Службой безопасности Украины был задержан еще один корректировщик боевиков около Авдеевки.

Теги материала: Украина, АТО, СБУ, Донбасс, боевики, задержание, фото, видео
Новости СМИ2
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