Жебривский: В Авдеевке начали ремонт линий электропередач

MIGnews.com.ua

В пятницу, 3 февраля, бригада электриков приступила к ремонту одной из линий электроснабжения на территории Авдеевки. Об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

"В данный момент бригада электромонтажников работает на месте порыва одного из вводов ЛЭП", - отчитался он во время совещания с президентом Украины Петром Порошенко по Skype.

"Доложил, что сейчас все наши усилия направлены на восстановление энергоснабжения для жителей города. В данный момент бригада электромонтажников работает на месте порыва одного из вводов ЛЭП. Петр Порошенко согласовал алгоритм наших действий", - написал Жебривский.

Стоит отметить, что вечером 30 января в результате интенсивных обстрелов была перебита последняя линия электроснабжения в Авдеевке. В результате город остался без воды, без электричества и полноценного теплоснабжения.

Приступить к ремонту ЛЭП не удавалось из-за обстрелов.

Как сообщал MIGnews.com.ua, заместитель главы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг заявил, что обострение ситуации на Донбассе в районе Авдеевки не было спонтанным.