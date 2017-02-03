ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Киеве складские помещения на Подоле объяты огнем
03.02.2017 15:35

В Киеве складские помещения на Подоле объяты огнем  Фоторепортаж

В пятницу, 3 февраля, в 13.39 в киевскую дежурную часть поступил вызов о возгорании в районе Подола по адресу улица Набережно-Луговая, 8. Огнем объято около 3000 кв. м. Сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям стараются локализовать пожар. Информацию о происшествии обнародовал пресс-центр ГСЧС Киева на официальном сайте.

По предварительным данным, пожар произошел в отдельно стоящем складском помещении для хранения горюче-смазочных материалов, недалеко от завода Tetrapack.

На месте работает бригада спасателей по ликвидации пожара. Задействовано 20 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 89 человек личного состава.

Служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в 14.57 пожар удалось локализовать.

Информации о жертвах и пострадавших нет.

Пользователи социальных сетей выкладывают фотографии и видео столба дыма, который заметен из разных точек Киева.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 1 февраля, в Святошинском районе Киева на улице Зодчих, 1, загорелось здание недостроенного ЖК "Пектораль".

Теги материала: пожар, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Киев, Подол
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [21] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В киевском ресторане подорвали гранату
Важное
В киевском ресторане подорвали гранату  Фоторепортаж  Видеорепортаж
Появилось видео пылающего Донецка после взрыва
Важное
Появилось видео пылающего Донецка после взрыва  Видеорепортаж
В Киеве активисты облили кровью центральный вход российского Сбербанка
Важное
В Киеве активисты облили кровью центральный вход российского Сбербанка  Фоторепортаж
Двое киевлян украли автомобиль с пассажиром внутри и врезались в авто полиции
Важное
Двое киевлян украли автомобиль с пассажиром внутри и врезались в авто полиции
Смертельное ДТП в Киеве: авто пролетело 250 метров и протаранило грузовик
Важное
Смертельное ДТП в Киеве: авто пролетело 250 метров и протаранило грузовик
По Бориспольской трассе тянется километровая пробка из-за ДТП
Важное
По Бориспольской трассе тянется километровая пробка из-за ДТП  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Дональд Трамп подписывает любой указ, который вы пожелаете
Эксклюзив  Дональд Трамп подписывает любой указ, который вы пожелаете
03.02.2017
Сезон премьер на NewsOne: новое спортивное шоу "Политика Чемпионов" со Славой Вардой
Эксклюзив  Сезон премьер на NewsOne: новое спортивное шоу "Политика Чемпионов" со Славой Вардой  Видеорепортаж
03.02.2017
Добкин рассказал, что спровоцировало конфликт на Донбассе
Эксклюзив  Добкин рассказал, что спровоцировало конфликт на Донбассе
03.02.2017
Концертный зал Евровидения-2017 смогут посетить почти 11 тыс. человек
Эксклюзив  Концертный зал Евровидения-2017 смогут посетить почти 11 тыс. человек  Фоторепортаж
02.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика