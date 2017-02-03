В Киеве складские помещения на Подоле объяты огнем

MIGnews.com.ua

В пятницу, 3 февраля, в 13.39 в киевскую дежурную часть поступил вызов о возгорании в районе Подола по адресу улица Набережно-Луговая, 8. Огнем объято около 3000 кв. м. Сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям стараются локализовать пожар. Информацию о происшествии обнародовал пресс-центр ГСЧС Киева на официальном сайте.

По предварительным данным, пожар произошел в отдельно стоящем складском помещении для хранения горюче-смазочных материалов, недалеко от завода Tetrapack.

На месте работает бригада спасателей по ликвидации пожара. Задействовано 20 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 89 человек личного состава.

Служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в 14.57 пожар удалось локализовать.

Информации о жертвах и пострадавших нет.

Пользователи социальных сетей выкладывают фотографии и видео столба дыма, который заметен из разных точек Киева.