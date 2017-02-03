Стрельба у Лувра: власти Франции убеждены в "террористическом характере" нападения

MIGnews.com.ua

В пятницу, 3 февраля, власти Франции заявили о "террористическом характере" нападения неизвестного правонарушителя на военнослужащих, в результате которого произошла стрельба возле Лувра в Париже. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам главы полиции Парижа Мишеля Кадо, нападающий кричал "Аллах акбар" ("Бог велик").

Согласно информации сотрудников правоохранительных органов, злоумышленник имел при себе две сумки, однако в них не было обнаружено взрывчатки.

Отмечается, что нападавший был тяжело ранен. Солдат, в которого был совершен выстрел, также получил легкие ранения.

В связи с этим премьер-министр Франции Бернар Казнев заявил о "террористическом характере" нападения.

Расследованием инцидента занялось антитеррористическое подразделение. Также говорится, что из соображений безопасности Луврский дворец был закрыт для посетителей. Представительница музея отметила, что посетители, которые попали в музей, вынуждены оставаться в нем.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Париже военнослужащий открыл стрельбу около художественного музея Лувра. Как отмечается, военный начал стрелять после попытки неизвестного напасть на него с ножом. Военнослужащий получил легкое ранение и незамедлительно открыл огонь по нападавшему, которого серьезно ранил.

По словам очевидцев, мужчина с чемоданом пытался попасть в подземную часть музея, но был остановлен солдатом. После этого он и вытащил нож и напал на него. Инцидент произошел около торгового центра Carrousel du Louvre возле музея.